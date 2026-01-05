La Coppa d’Africa si avvicina alle fasi decisive, con le qualificazioni ai quarti di finale che si delineano. Il Marocco si distingue grazie a Brahim Diaz, mentre il Camerun si prepara a entrare in scena. Le sfide che si profilano promettono un intenso spettacolo di calcio, con squadre pronte a mettere in gioco tutto per proseguire il cammino verso la finale.

Milano, 5 gennaio 2025 – La Coppa d’Africa entra sempre più nel vivo con la fase ad eliminazione diretta e il tabellone dei quarti di finale inizia a comporsi con sfide dal sapore di storia. Le gare di ieri hanno emesso verdetti pesanti, ma anche quelli più probabili: il Marocco padrone di casa prosegue la sua marcia trionfale, seppur faticando più del previsto, mentre il Camerun si conferma squadra cinica e letale, guadagnandosi il diritto di sfidare i favoriti della vigilia in un prossimo turno che promette scintille. Il lampo dell'ex Milan. A Rabat, il Marocco di Walid Regragu i centra l’obiettivo minimo, ma lo fa con il brivido della vittoria corta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa d’Africa, il Marocco vola con Brahim Diaz. Quarti di nobiltà: ora c'è il Camerun

Coppa d'Africa, Marocco-Tanzania 1-0; Sudafrica-Camerun 1-2: ai quarti di finale sarà proprio sfida tra Marocco e Camerun - 0 sulla Tanzania firmato dal gol di Brahim Diaz al 64°. eurosport.it