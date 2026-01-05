Coop | preoccupazione la prima parola scelta dal 37% italiani per il 2026

Secondo un sondaggio, il 37% degli italiani nel 2026 associa la parola “preoccupazione” alla propria percezione del futuro. Al contempo, si riscontrano sentimenti di insicurezza, ottimismo, curiosità e fiducia, che riflettono la complessità delle emozioni collettive in un periodo di cambiamenti. Questa panoramica offre uno sguardo equilibrato sulle attese e le paure della popolazione in vista del prossimo anno.

2026: ricerca Coop, per gli italiani all'insegna della preoccupazione e della turbolenza - La indica il 37% del campione intervistato per la survey dell’ufficio studi Coop realizzata a dicembre 2025 in coll ... adnkronos.com

Rapporto Coop, per italiani 'preoccupazione' e 'insicurezza' sono le parole del 2026 - 'Preoccupazione', è la prima parola scelta dagli italiani per definire l'anno che verrà (37% del campione), e viaggia di pari passo con 'l'insicurezza' (23%) anche se, sul finire d'anno, non manca la ... ansa.it

` Oggi sento il dovere di esprimere profonda preoccupazione e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Coop di Colleferro, che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.