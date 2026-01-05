Coop | preoccupazione la prima parola scelta dal 37% italiani per il 2026
Secondo un sondaggio, il 37% degli italiani nel 2026 associa la parola “preoccupazione” alla propria percezione del futuro. Al contempo, si riscontrano sentimenti di insicurezza, ottimismo, curiosità e fiducia, che riflettono la complessità delle emozioni collettive in un periodo di cambiamenti. Questa panoramica offre uno sguardo equilibrato sulle attese e le paure della popolazione in vista del prossimo anno.
Milano, 5 gen. (askanews) – Preoccupazione è la prima parola scelta dagli italiani per definire il 2026 (37% del campione) e viaggia di pari passo con l’insicurezza (23%) anche se, sul finire d’anno, non manca la voglia di resistere con uno su 4 che si attacca comunque tenacemente all’ottimismo (25%), e alcuni chiamano in causa persino la curiosità e la fiducia (24%). È questa l’istantanea scattata dalle due survey dell’Ufficio studi Coop condotte a dicembre 2025; la prima su un campione rappresentativo della popolazione italiana in collaborazione con Nomisma e la seconda tra gli opinion leader iscritti alla community del Rapporto Coop*. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
