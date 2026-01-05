Conversano aspettando la Befana con Renato Ciardo

A Conversano, il 5 gennaio 2026, si svolge il secondo appuntamento di “Musica, Magia e Parole – C’era una volta… I racconti di Natale”. L’evento si terrà nella centrale Piazza Battisti, con ingresso gratuito, e vede la partecipazione di Renato Ciardo. Un’occasione per vivere momenti di cultura e tradizione, in un’atmosfera suggestiva, dedicata alle storie e alle atmosfere natalizie.

Secondo appuntamento di "Musica, Magia e Parole – C'era una volta. I racconti di Natale", in programma lunedì 5 gennaio 2026 nella centralissima Piazza Battisti, con ingresso libero. Disponibili 200 posti a sedere senza prenotazione, disponibili fino ad esaurimento.

