Conto alla rovescia per La nostra Corrida di Almé.

Il conto alla rovescia è iniziato per la 33ª edizione di “La Nostra Corrida” di Almè, un evento che torna sabato 24 gennaio alle ore 20. L’appuntamento rappresenta un momento di aggregazione e tradizione per la comunità locale, offrendo un’occasione per condividere momenti di interesse culturale e sociale in un contesto semplice e autentico.

Manca ormai poco alla tanto attesa 33esima edizione de “ La Nostra Corrida” di Almè, in programma sabato 24 gennaio alle 20.30 al Teatro Serassi di Villa d’Almè, uno show organizzato da un gruppo giovane dell’oratorio che porta alla comunità grande allegria, divertimento e spensieratezza. Una serata che ha visto negli anni ospiti d’eccezione come Omar Fantini o Il Vava, e che presenta una giuria di alta qualità con il comico Giancarlo Barbara (showman con la chitarra di Zelig e Colorado che intrattiene il pubblico con monologhi divertenti alla chitarra), la ballerina professionista bergamasca Ilaria Ghironi prima solista del S emperoper Ballet di Dresda e fondatrice della scuola di danza “Arte Coreutica” di Zogno, Devid Rota che torna in giuria come l’anno scorso con la sua simpatia e un giudice a sorpresa che verrà svelato sui social alla pagina instagram lanostracorrida. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

