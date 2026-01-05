Conti e Pieraccioni in vacanza la moglie del conduttore riprende tutto | Temperature fino a -8 gradi Sono entusiasti no?

Conti e Pieraccioni in vacanza, con la moglie del conduttore che condivide momenti di viaggio: “Temperature fino a -8 gradi. Sono entusiasti, no?” Carlo Conti, noto per il suo amore verso il mare e il clima mite, spesso condivide sui social momenti di relax all’aria aperta, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita durante i periodi di pausa.

Carlo Conti abbronzatura choc/ “Sparisce nel tramonto”, Pieraccioni e la moglie Francesca lo prendono in giro - Carlo Conti e la foto virale: Francesca e Pieraccioni scherzano sulla sua “sparizione” al sole. ilsussidiario.net

Tra “borseggiatori” e voglia di mare, le vacanze di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni in montagna - Firenze, 4 luglio 2025 – Quello preferisce il mare, l’altro non disprezza il fresco della montagna. lanazione.it

Giorgio Panariello e i ricordi degli inizi con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni Ospite a Domenica In, Giorgio Panariello ha ripercorso con ironia e affetto i primi passi della sua carriera insieme ai suoi grandi amici e colleghi Carlo Conti e Leonardo Pieracci - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.