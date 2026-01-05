Contattate con urgenza il Cup è una truffa | ecco il messaggio da ignorare

Attenzione: il messaggio che invita a contattare urgentemente il “Centro unico primario” al numero 8938939944 è una truffa. Si tratta di un tentativo di phishing volto a ingannare e raggirare le persone. È importante ignorarlo e non fornire dati personali o finanziari. Per qualsiasi dubbio, rivolgetevi direttamente ai vostri riferimenti ufficiali o alle istituzioni sanitarie competenti.

"Contatti con urgenza il Cup": sono sms-truffa - Mettono in allarme i pazienti con sms che invitano a contattare il prima possibile il Cup, il centro unico prenotazioni dell’Istituto per la sicurezza sociale. ilrestodelcarlino.it

“Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup…”: occhio alla truffa, anche in Liguria - “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico prioritario al numero 89342232 per importanti informazioni che la riguardano ”. cittadellaspezia.com

AGGIORNAMENTO. Chi ha segnalato lo ha lasciato dove lo ha trovato. Urgente QUESTO CUCCIOLO SI TROVA NEI PRESSI DELL' AEROPORTO DI ELMAS. SI CERCA CON URGENZA STALLO. Contattate la redazione per eventuale stallo al 348 0941 632 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.