Contattate con urgenza il Cup è una truffa | ecco il messaggio da ignorare

5 gen 2026

Attenzione: il messaggio che invita a contattare urgentemente il “Centro unico primario” al numero 8938939944 è una truffa. Si tratta di un tentativo di phishing volto a ingannare e raggirare le persone. È importante ignorarlo e non fornire dati personali o finanziari. Per qualsiasi dubbio, rivolgetevi direttamente ai vostri riferimenti ufficiali o alle istituzioni sanitarie competenti.

“Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Centro unico primario al numero 8938939944 per importanti comunicazioni che la riguardano”. Se ricevete questo messaggio state attenti: si tratta di una truffa. La cosiddetta truffa del Cup. Si, esiste anche questa! Queste tipologie di messaggi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

