Consorzio di Bonifica in un anno 12 milioni di euro per i lavori sul reticolo

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha investito 12 milioni di euro nel 2025 per interventi sul reticolo idraulico. Un anno che ha visto il rinnovo della governance con la nomina del nuovo direttore generale, Tulio Marcelli, e l’avvio di progetti volti a migliorare la gestione delle risorse idriche e la tutela del territorio. L’obiettivo è garantire un futuro più sicuro e sostenibile per il territorio.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si prepara ad affrontare il 2026 forte dei risultati conseguiti nel corso di un 2025 ormai in dirittura di arrivo: un anno segnato dal completamento del rinnovo della governance dell'Ente con la nomina del nuovo direttore generale, Tulio Marcelli, e dal.

