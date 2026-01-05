Consolato Usa sit in pro Maduro E oggi il presidio a favore di Trump

Ieri a Firenze si è svolta una manifestazione in solidarietà con il popolo venezuelano e il governo di Nicolás Maduro, recentemente coinvolto in un'operazione delle forze speciali statunitensi. Contestualmente, si è tenuto un sit-in a favore di Donald Trump, riflettendo le diverse posizioni politiche presenti nel paese. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno espresso le proprie opinioni su questioni internazionali e di politica estera.

Centinaia di persone hanno sfilato ieri pomeriggio a Firenze per esprimere solidarietà al popolo venezuelano e al governo bolivariano guidato da Nicolas Maduro, arrestato due giorni fa nel blitz delle forze speciali statunitensi. Il corteo, partito da piazza Ognissanti e diretto verso via Il Prato, ha fatto tappa davanti al Consolato Generale degli Stati Uniti, presidiato per l’occasione da numerose forze dell’ordine. "Contro l’imperialismo USA e il sequestro del legittimo presidente del Venezuela", hanno scandito gli organizzatori, che denunciano "una grave aggressione alla sovranità di un Paese e all’intera America Latina". 🔗 Leggi su Lanazione.it

