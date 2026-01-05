Consolato Usa sit in pro Maduro E oggi il presidio a favore di Trump

Ieri a Firenze si è svolta una manifestazione in solidarietà con il popolo venezuelano e il governo di Nicolás Maduro, recentemente coinvolto in un'operazione delle forze speciali statunitensi. Contestualmente, si è tenuto un sit-in a favore di Donald Trump, riflettendo le diverse posizioni politiche presenti nel paese. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno espresso le proprie opinioni su questioni internazionali e di politica estera.

Centinaia di persone hanno sfilato ieri pomeriggio a Firenze per esprimere solidarietà al popolo venezuelano e al governo bolivariano guidato da Nicolas Maduro, arrestato due giorni fa nel blitz delle forze speciali statunitensi. Il corteo, partito da piazza Ognissanti e diretto verso via Il Prato, ha fatto tappa davanti al Consolato Generale degli Stati Uniti, presidiato per l’occasione da numerose forze dell’ordine. "Contro l’imperialismo USA e il sequestro del legittimo presidente del Venezuela", hanno scandito gli organizzatori, che denunciano "una grave aggressione alla sovranità di un Paese e all’intera America Latina". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consolato Usa, sit in pro Maduro. E oggi il presidio a favore di Trump Leggi anche: "Giù le mani dal Venezuela", il presidio contro Trump e gli Stati Uniti e pro Maduro Leggi anche: Manifestazione pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ; Consolato Usa, sit in pro Maduro. E oggi il presidio a favore di Trump; Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal; . Consolato Usa, sit in pro Maduro. E oggi il presidio a favore di Trump - La città si divide tra cortei contro o in difesa della sovranità dello Stato sudamericano . lanazione.it

Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal - in per chiedere la liberazione di Mohammad Hannoun, poi il trasferimento in largo Dongani dove è presente anche una delegazione del Movimento 5 Stelle ... msn.com

CON LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA, CONTRO L'AGGRESSIONE IMPERIALISTA USA, MADURO LIBERO! Milano sa da che parte stare, oggi un importante primo momento davanti al consolato USA ha risposto alla vile aggressione imperi - facebook.com facebook

L'attivista sindacale Giorgio Cremaschi ha definito María Corina Machado "nazifascista" durante un intervento al sit in pro-Maduro vicino al consolato USA di Milano. Cremaschi ha definito il premio nobel per la pace assegnato alla politica venezuelana "schifo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.