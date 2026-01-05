Consar ko a Pineto dopo una lotta alla pari | arriva la terza sconfitta ma si vola ai quarti di Coppa Italia

La Consar Ravenna termina la partita contro Pineto con una sconfitta per 3-1, dopo una gara equilibrata. Nonostante la terza battuta d’arresto, la squadra dimostra carattere e determinazione, ma si arrende davanti a un’Abba solido e in casa, nel Pala Santa Maria. La qualificazione ai quarti di Coppa Italia resta obiettivo, con l’esperienza accumulata in questa sfida come base per il prosieguo del torneo.

Al termine di una partita combattuta, la Consar Ravenna si arrende 3-1 a Pineto al cospetto di un’Abba che conferma tutte le sue credenziali tecniche e la sua forza soprattutto in casa, tra le mura del Pala Santa Maria che si rivela fortino inespugnabile.Tre set in fotocopia, chiusi con il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Perde anche la Ravenna del volley: terzo ko consecutivo e terzo posto per la Consar al giro di boa; Abba Pineto - Consar Ravenna in Diretta Streaming | IT; La situazione. Bastava un punto e ne sono arrivati due. Staccato il pass per i quarti di Coppa Italia; Cadono Tinet e Aversa, la classifica si accorcia.

