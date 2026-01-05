Condannati i dieci imputati nel processo per cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron

Il tribunale di Parigi ha condannato dieci imputati nel processo per cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron. La sentenza, attesa da tempo, conclude un procedimento che ha evidenziato le problematiche legate alle molestie online e alla tutela delle figure pubbliche. La decisione rappresenta un importante passo nella lotta contro il cyberbullismo e la protezione della reputazione delle persone coinvolte.

Il verdetto era atteso in mattinata, ed è infine arrivato. Il tribunale di Parigi ha condannato le dieci persone accusate di molestie online ai danni della Première Dame Brigitte Macron. Le pene, per gli imputati, otto uomini e due donne, vanno da un corso di formazione sul cyberbullismo a otto mesi di detenzione, con sospensione condizionale. Uno di loro, inoltre, dovrà trascorrere sei mesi in carcere, dopo che la sua assenza all'udienza è stata considerata un fattore aggravante. I condannati hanno un'età compresa tra quarantuno e i sessant'anni: tra loro ci sono anche un insegnante di educazione fisica, un gallerista d'arte e un pubblicitario.

Dieci persone sono state condannate per cyberbullismo contro Brigitte Macron - Promuovevano la teoria complottista secondo cui la moglie del presidente francese sarebbe biologicamente un uomo ... ilpost.it

