Concerto L' amor che move il sole e l' altre stelle a Triggiano

Il 6 gennaio alle 20, nella chiesa di Santa Maria Veterana a Triggiano, si terrà il concerto “L’amor che move il sole e le altre stelle”. Organizzato dalla Rassegna Organistica Internazionale di Santa Maria del Passo sotto la direzione di Margherita Sciddurlo, rappresenta un’anteprima della stagione 2026. Un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto storico e religioso.

Martedì 6 gennaio, alle ore 20, nella Chiesa di Santa Maria Veterana di Triggiano, la Rassegna Organistica Internazionale di Santa Maria del Passo - con la direzione artistica di Margherita Sciddurlo - propone una preziosa anteprima della sua stagione 2026: il concerto «L'Amor che move il Sole e.

Triggiano | L’amor che move il Sole e l’altre stelle.

Concorso internazionale Dante 700. Camerata: il bando per compositori. Amor che move il sole e l’altre stelle - E’ la terza edizione del progetto che richiama artisti da tutto il mondo in collaborazione con La Filharmonie. lanazione.it

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”/ Titolo Meeting Rimini 2026: Paradiso, la Divina Commedia di Dante - Titolo e date del Meeting Rimini 2026: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, il Paradiso di Dante. ilsussidiario.net

Meeting Rimini: Il verso di Dante Alighieri “L’amor che move il sole e l’altre stelle” è il tema dell’edizione 2026 - “L’amor che move il sole e l’altre stelle”: è tratto dall’ultimo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri il titolo della 47ma edizione del Meeting si terrà alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 ... agensir.it

