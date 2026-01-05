Concerto di beneficenza per l' Epifania a Firenze con Simone Stella
Il 6 gennaio a Firenze si terrà un concerto di beneficenza presso la Chiesa del Corpus Domini al Bandino. Sul monumentale organo Leorin, il M° Simone Stella, rinomato concertista e organista titolare degli storici organi della Basilica Santuario della SS., suonerà in un evento dedicato all’Epifania. Un’occasione per ascoltare musica di qualità e sostenere iniziative benefiche nella città.
Concerto d'organo alla Chiesa del Corpus Domini al Bandino di Firenze sul monumentale organo Leorin tenuto dal M° Simone Stella, concertista e artista discografico di fama internazionale e organista titolare degli storici organi nella Basilica Santuario della SS. Annunziata di Firenze. L'evento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
