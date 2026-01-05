Conceicao nuova vita all’Al-Ittihad | crisi dimenticata e Benzema rinato! Tutti i numeri della svolta
Sergio Conceicao si è distinto nel suo ruolo all’Al-Ittihad, contribuendo a risollevare il club dopo un periodo di difficoltà. Con un percorso caratterizzato da numeri significativi, il tecnico portoghese ha favorito il risveglio delle prestazioni e la rinascita di Karim Benzema. Questo cambiamento evidenzia come una gestione mirata possa influire positivamente sui risultati e sull’identità di una squadra. Ecco i dettagli di questa importante svolta.
per i campioni d’Arabia Saudita in carica Sergio Conceicao ha trasformato il volto dell’Al-Ittihad. L’ex allenatore del Milan, approdato in Arabia Saudita lo scorso ottobre per rilevare la panchina di Laurent Blanc, ha festeggiato il prestigioso traguardo delle 600 presenze in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Ex Milan, il 2025 di Conceicao: i suoi numeri all’Al-Ittihad
Leggi anche: Benzema ‘spaventa’ l’Al-Ittihad: confessione del francese sul suo futuro…Lascerà il club saudita? Parole che aprono a questo scenario
Conceicao, nuova vita all’Al-Ittihad: crisi dimenticata e Benzema rinato! Tutti i numeri della svolta per i campioni d’Arabia Saudita in carica - Tutti i numeri della svolta per i campioni d’Arabia Saudita in carica Sergio Conceicao ha trasformato il volto dell’Al- calcionews24.com
Era uno dei problemi degli scorsi #Milan, da Pioli a Fonseca e Conceicao, ma con #Allegri è diventata la nuova arma offensiva L’analisi di @Mazzarol19 x.com
Le novità su Conceicao e Kelly Ko anche Rouhi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.