Conceicao nuova vita all’Al-Ittihad | crisi dimenticata e Benzema rinato! Tutti i numeri della svolta

Da calcionews24.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Conceicao si è distinto nel suo ruolo all’Al-Ittihad, contribuendo a risollevare il club dopo un periodo di difficoltà. Con un percorso caratterizzato da numeri significativi, il tecnico portoghese ha favorito il risveglio delle prestazioni e la rinascita di Karim Benzema. Questo cambiamento evidenzia come una gestione mirata possa influire positivamente sui risultati e sull’identità di una squadra. Ecco i dettagli di questa importante svolta.

per i campioni d’Arabia Saudita in carica Sergio Conceicao ha trasformato il volto dell’Al-Ittihad. L’ex allenatore del Milan, approdato in Arabia Saudita lo scorso ottobre per rilevare la panchina di Laurent Blanc, ha festeggiato il prestigioso traguardo delle 600 presenze in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

