Tre carabinieri fuori servizio hanno evitato una tragedia a Reggio Emilia, intervenendo in tempo per salvare Lenus e la sua famiglia da un’auto in bilico su un burrone. L’intervento tempestivo ha impedito che la vettura precipitasse, mettendo in sicurezza i presenti. Un episodio che dimostra come il senso del dovere possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Reggio Emilia, 5 gennaio 2026 – “E pensare che quelle tre ragazze erano sedute di fianco a noi in un bar poco prima dell’ incidente. Non sapevamo fossero carabiniere. Sono degli angeli”. Difficile non credere al destino in questa storia dove una famiglia con due bambini erano rimasti in bilico su un dirupo, dopo essere stati bloccati sulla strada piena di neve del Cerreto. Tutti salvi grazie all’intervento provvidenziale di tre donne dell’Arma, in forza alla compagnia di Castelnovo Monti, in quel momento libere dal servizio, che hanno aiutati i piccoli, papà e mamma a uscire dall’abitacolo in una situazione di grande pericolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con l’auto in bilico sul burrone, Lenus e la sua famiglia salvati da 3 carabiniere fuori servizio: “Rischiavamo di precipitare e morire, sono angeli”

Erano rimasti con l'auto in bilico sul bordo di una scarpata con a bordo i due figli piccoli, una bimba di due anni e un neonato. Una coppia di genitori se l'è vista davvero brutta la sera di Capodanno a Cerreto Laghi. A correre in loro aiuto, togliendoli da una s

