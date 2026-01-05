Con la Befana arrivano freddo e possibili nevicate a bassa quota anche in Abruzzo | le previsioni
Con l’arrivo della Befana, le previsioni indicano un aumento delle temperature fredde e possibili nevicate a bassa quota anche in Abruzzo. Secondo le previsioni di Manuel Mazzoleni di 3bmeteo, l'Italia si prepara a un’ondata di freddo, con eventuali apporti nevosi in diverse regioni, incluso il territorio abruzzese. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche previste.
Befana con il freddo e in parte anche con la neve su gran parte dell'Italia, come annunciato da Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com. A partire dal 5 gennaio il Nord resterà ancora all’asciutto, eccezion fatta per qualche fenomeno atteso sulla Romagna e deboli nevicate sulle Alpi di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
