Con l’arrivo della Befana, le previsioni indicano un aumento delle temperature fredde e possibili nevicate a bassa quota anche in Abruzzo. Secondo le previsioni di Manuel Mazzoleni di 3bmeteo, l'Italia si prepara a un’ondata di freddo, con eventuali apporti nevosi in diverse regioni, incluso il territorio abruzzese. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche previste.

Befana con il freddo e in parte anche con la neve su gran parte dell'Italia, come annunciato da Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com. A partire dal 5 gennaio il Nord resterà ancora all’asciutto, eccezion fatta per qualche fenomeno atteso sulla Romagna e deboli nevicate sulle Alpi di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Con la Befana arrivano freddo e possibili nevicate a bassa quota anche in Abruzzo: le previsioni

Leggi anche: Winter Vortex in arrivo sull’Italia: freddo intenso, piogge e possibili nevicate a bassa quota

Leggi anche: La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura: le previsioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sarà un Capodanno con il bel tempo, ma farà molto freddo. Le previsioni meteo fino all'Epifania; Befana 2026: Il Ritorno del Freddo e della Neve sull’Italia; Neve in pianura: Befana bianca su queste regioni; METEO ITALIA: la Befana porta gelo e neve a bassa quota.

Meteo, pioggia e neve in arrivo per la Befana. Freddo intenso sull'Italia - Ecco le previsioni meteo per l'Epifania e per i giorni seguenti. msn.com