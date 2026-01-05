Il sequestro di Nicolás Maduro e Cilia Flores da parte degli Stati Uniti rappresenta un ulteriore capitolo nella complessa relazione tra Washington e Caracas. Caracas, capitale del Venezuela, si trova ancora una volta al centro di tensioni geopolitiche che riflettono il prolungato coinvolgimento degli Stati Uniti nella regione. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche di potere e influenze internazionali che attraversano l’America Latina.

Caracas, ancora una volta. La capitale venezuelana che oggi fa da sfondo al sequestro di Nicolás Maduro e Cilia Flores da parte degli Stati Uniti non è una città qualsiasi nella geografia del potere nordamericano. Giambattista Vico parlava di corsi e ricorsi storici: in questo caso il ritorno è evidente. Questa città, adagiata tra il Waraira Repano (Monte Avila) e il Mar dei Caraibi, incrocia da almeno due secoli il destino dell’ America Latina e l’espansione statunitense. Per capirlo bisogna tornare indietro nel tempo. All’inizio dell’Ottocento, mentre Simón Bolívar guidava le guerre d’indipendenza contro il colonialismo spagnolo, a Washington prendeva forma un altro progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con il sequestro di Maduro continua la lunga saga dell’imperialismo Usa

Leggi anche: "Con il Venezuela, contro l'imperialismo Usa": il corteo a Firenze / FOTO - VIDEO

Leggi anche: Elezioni New York, Mamdani nuovo sindaco con il 51,2% dei voti, oltre 10 punti di distacco su Cuomo: la svolta "anti-imperialismo Usa e Israele"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L’esercito riconosce presidenza Rodríguez. Rubio: illegittima. Ue: decida il popolo; Aggressione totale al Venezuela: Maduro rapito, il Paese chiama alla resistenza armata.; Venezuela. Maduro è arrivato a New York e si trova in carcere a Brooklyn. La Cina ne chiede il rilascio; Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto.

Con il sequestro di Maduro continua la lunga saga dell’imperialismo Usa - Il sequestro di Maduro riporta alla luce due secoli di ingerenza americana in Venezuela e in tutta l'America Latina ... ilfattoquotidiano.it