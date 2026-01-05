Con il sequestro di Maduro continua la lunga saga dell’imperialismo Usa
Il sequestro di Nicolás Maduro e Cilia Flores da parte degli Stati Uniti rappresenta un ulteriore capitolo nella complessa relazione tra Washington e Caracas. Caracas, capitale del Venezuela, si trova ancora una volta al centro di tensioni geopolitiche che riflettono il prolungato coinvolgimento degli Stati Uniti nella regione. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche di potere e influenze internazionali che attraversano l’America Latina.
Caracas, ancora una volta. La capitale venezuelana che oggi fa da sfondo al sequestro di Nicolás Maduro e Cilia Flores da parte degli Stati Uniti non è una città qualsiasi nella geografia del potere nordamericano. Giambattista Vico parlava di corsi e ricorsi storici: in questo caso il ritorno è evidente. Questa città, adagiata tra il Waraira Repano (Monte Avila) e il Mar dei Caraibi, incrocia da almeno due secoli il destino dell’ America Latina e l’espansione statunitense. Per capirlo bisogna tornare indietro nel tempo. All’inizio dell’Ottocento, mentre Simón Bolívar guidava le guerre d’indipendenza contro il colonialismo spagnolo, a Washington prendeva forma un altro progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
