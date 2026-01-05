Comunità Montana Alburni | eletto il nuovo presidente con la Giunta

Vincenzo Rosolia, vicesindaco di Sicignano degli Alburni, è stato eletto nuovo presidente della Comunità Montana Alburni. La nomina avviene in occasione della formazione della nuova Giunta, che coordinerà le attività e le iniziative dell'ente. Questo cambiamento rappresenta un passaggio importante per la gestione delle risorse e dei progetti sul territorio degli Alburni.

