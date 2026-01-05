Comunità Montana Alburni | eletto il nuovo presidente con la Giunta
Vincenzo Rosolia, vicesindaco di Sicignano degli Alburni, è stato eletto nuovo presidente della Comunità Montana Alburni. La nomina avviene in occasione della formazione della nuova Giunta, che coordinerà le attività e le iniziative dell'ente. Questo cambiamento rappresenta un passaggio importante per la gestione delle risorse e dei progetti sul territorio degli Alburni.
Vincenzo Rosolia, vicesindaco del Comune di Sicignano degli Alburni, è il nuovo presidente della Comunità Montana Alburni. La nuova Giunta è composta dagli assessori Filippo Ferraro, sindaco del Comune di Corleto Monforte, e Francesco Cappelli, consigliere comunale del Comune di Sant’Angelo a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Comunità Montana Alburni: grave vulnus democratico e ambiguità politica del Partito Democratico salernitano
Leggi anche: Fico si presenta senza la Giunta al primo consiglio regionale: eletto il presidente dell'aula
Comunità Montana Alburni: eletto il nuovo presidente con la Giunta - La nuova Giunta è composta dagli assessori Filippo Ferraro, sindaco del Comune di Corleto Monforte, e Francesco Cappelli, consigliere comunale del Comune di Sant’Angelo a Fasanella. salernotoday.it
Una cinquantina di volontari, coordinati dalla Comunità montana del Sebino bresciano, hanno riaperto questo sabato mattina il sentiero pedonale che collega la frazione di Sonvico, a monte della frana del 27 dicembre scorso, alla strada per Pisogne... - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.