Come stravolgere il presidente Mattarella e Leone XIV.

L'articolo analizza un titolo del Corriere della Sera che, in modo controverso, modifica il senso del discorso di fine anno di Sergio Mattarella, suscitando una riflessione sulla corretta interpretazione delle parole e sulla responsabilità nel comunicare messaggi pubblici. Attraverso un'analisi accurata, si cerca di chiarire il vero significato delle dichiarazioni e di comprendere le implicazioni di un titolo che rischia di distorcere il contesto originale.

Ripugnante. Un equivoco piuttosto ripugnante capovolge nel titolo del Corriere della Sera il senso e la lettera del discorso di fine anno tenuto da Sergio Mattarella la sera del 31 dicembre. Aveva detto testualmente il capo dello Stato: “Il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte”. Il titolo, virgolettato, è diventato: “Rifiuto della pace ripugnante ”. Rifiutare una pace quando sia ripugnante rappresenta un esercizio di igiene morale, per esempio rifiutando una pace in cambio della libertà. Ma non era questo il messaggio del presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

