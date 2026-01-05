Come sta andando il film di Checco Zalone | la classifica del primo weekend di gennaio

Ecco un aggiornamento sul debutto del film di Checco Zalone nel primo weekend di gennaio. Dopo due settimane di proiezioni,

Checco Zalone è inarrestabile. Il suo Buen Camino ha raggiunto un totale di 53.122.553 euro dopo appena due settimane di programmazione. Solo nel weekend appena trascorso, il primo di gennaio 2026, ha incassato 17.056.378 euro, restando al primo posto tra i film più visti dal primo al 4 gennaio.

Recensione nuovo film di Checco Zalone: perché Buen Camino fa discutere - Trama, recensioni, reazioni e perché è il film più discusso del 2025. urbanpost.it

Tutto sul nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino - Buen Camino è il nuovo film con Checco Zalone (nome d’arte di Luca Medici), uscito nelle sale italiane il 25 dicembre 2025, e già protagonista di grande attesa e discussione tra pubblico e critica. spettegolando.it

