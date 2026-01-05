Il giornalista venezuelano Amaya analizza le possibili evoluzioni politiche in Venezuela, focalizzandosi sulla situazione dopo l’arresto di Nicolás Maduro da parte delle forze armate statunitensi. La “Dictablanda” di Delcy Rodríguez potrebbe rappresentare un cambiamento graduale nel panorama politico venezuelano, mantenendo un equilibrio tra stabilità e instabilità. La situazione a Caracas appare ancora sotto controllo, ma le prospettive future restano incerte e da monitorare attentamente.

All’indomani dell’arresto di Nicolás Maduro da parte delle forze armate americane, la città di Caracas sembra essere la stessa. Le file per fare gli acquisti di prima necessità nei supermercati aperti sono più lunghe del solito, ma del resto tutto tace. Non sono felici i venezuelani per la fine del leader del chavismo, in carcere negli Stati Uniti? C’è chi ha stappato qualche bottiglia rimasta dal Natale, ma non è ancora per celebrare. Dal Venezuela i cittadini parlano con prudenza, la macchina di repressione è ancora attiva. Gli esuli non possono rientrare, i prigionieri politici sono ancora nei centri di detenzione e tortura. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Come sarà la Dictablanda di Delcy Rodriguez. Le previsioni del giornalista venezuelano Amaya

Leggi anche: «Il Venezuela non sarà colonia di nessuno»: chi è Delcy Rodriguez, la vice di Nicolas Maduro

Leggi anche: Delcy Rodríguez è la presidente del Venezuela ad interim, ma arrivano già le prime minacce di Trump

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Come sarà la Dictablanda di Delcy Rodriguez. Le previsioni del giornalista venezuelano Amaya - All’indomani dell’arresto di Nicolás Maduro da parte delle forze armate americane, la città di Caracas sembra essere la stessa. formiche.net