Come funziona il regime | bande corruzione amici

Il regime venezuelano è caratterizzato da pratiche di corruzione, influenze di bande e alleanze politiche spesso familiari. La vicepresidente Delcy Rodríguez, figlia di Jorge Antonio Rodríguez, ex leader guerrigliero della Liga Socialista, rappresenta un esempio di come legami storici e reti di potere influenzino la gestione politica. Questa situazione evidenzia le dinamiche complesse e spesso opaque che caratterizzano il contesto politico e sociale del Venezuela.

La vicepresidente oggi alla testa del Venezuela Delcy Rodríguez è figlia di un terrorista. Suo padre, Jorge Antonio Rodríguez era infatti un leader del gruppo guerrigliero Liga Socialista, che il 27 febbraio 1976 sequestrò William Niehous, statunitense, tenuto prigioniero per tre anni, quattro mesi e due giorni, fino a quando la polizia non lo trovò incatenato. Ma già il 23 luglio del 1976 Jorge Antonio Rodríguez era stato arrestato e morì in carcere. Aveva 34 anni; 11 anni suo figlio Jorge, oggi presidente dell'Assemblea Nazionale; e 7 anni sua figlia Delcy. Laureata in giurisprudenza nel 1993 dopo essere stata leader studentesca, la ragazza è emersa nella nomenklatura chavista dal 2003 fino a diventare ministro degli Esteri, poi presidente dell'Assemblea Costituente.

