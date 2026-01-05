Come cambiano gli acquisti online reclami semplificati con la nuova direttiva europea

L’Unione Europea ha recentemente approvato una nuova direttiva che riguarda gli acquisti online. Questa normativa mira a rendere più semplice e trasparente il processo di acquisto e di gestione dei reclami per i consumatori. Di seguito, analizziamo le principali novità e come influiranno sulle modalità di acquisto e sulla tutela dei diritti degli utenti nel contesto digitale.

L' Unione europea ha pubblicato nella propria Gazzetta Ufficiale una nuova direttiva che riguarda gli acquisti online. Le nuove regole, che dovranno essere adottate dagli Stati membri, puntano a favorire la risoluzione rapida delle controversie che sempre più spesso emergono nell'e-commerce, anche tra aziende e consumatori che non si trovano nello stesso Paese. Al centro della nuova direttiva ci saranno le cosiddette procedure Adr (Alternative Dispute Resolution, risoluzione alternativa delle controversie), che puntano a velocizzare i reclami senza ricorrere ai tribunali ordinari, in modo da ridurre le tempistiche e non oberare la giustizia con centinaia di piccoli contenziosi.

