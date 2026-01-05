Comaschi bloccati a Sharm la replica di easyJet | Guasto al controllo del traffico aereo in Grecia

easyJet ha confermato che il blocco dei voli verso Sharm El Sheikh è dovuto a un guasto al controllo del traffico aereo in Grecia. La compagnia ha precisato che sta lavorando per ripristinare i servizi e garantire il rientro dei passeggeri, tra cui alcuni italiani, tra cui una famiglia comasca. La situazione resta monitorata, e si attendono aggiornamenti sulle prossime operazioni di volo.

Dopo l'articolo di QuiComo sulla segnalazione dei viaggiatori italiani rimasti bloccati a Sharm El Sheikh, tra cui una famiglia comasca, arriva la replica ufficiale di easyJet. La compagnia collega le cancellazioni al guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo in Grecia, che ha avuto.

