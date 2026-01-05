Columbia e Kith hanno scelto il Giappone per farci innamorare della neve fresca

Columbia e Kith hanno unito le forze per valorizzare le bellezze del Giappone, focalizzandosi sulla neve fresca. La collaborazione tra i due marchi si distingue per l’equilibrio tra design e praticità, pensata per le attività in alta quota. Un’interpretazione contemporanea di stile e funzionalità, ideale per chi cerca prodotti affidabili e curati nei dettagli, in un contesto naturale e autentico.

La collaborazione tra Kith e Columbia Sportswear nasce nel punto preciso in cui l'estetica incontra la funzionalità, ovvero l'alta quota. E lo fa proponendo una collezione completa di abbigliamento tecnico, accessori, footwear e attrezzatura da sci e snowboard, ispirata alle montagne del Giappone e battezzata Nippon Snow Expedition che ci riporta nei luoghi magici della powder, ovvero della neve fresca. La storica partnership tra il brand newyorkese fondato da Ronnie Fieg e il brand outdoor americano, che dal 1938 sviluppa tecnologie pensate per affrontare gli ambienti più estremi, torna dunque al centro della scena per l'inverno 2025 grazie a una linea che va ben oltre il classico capsule drop, ma si propone come una vera e propria uniforme da montagna, pensata per affrontare condizioni reali, senza rinunciare a una forte identità estetica.

