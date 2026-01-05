Colpo di scena in Ucraina arriva l’annuncio choc | Si è dimesso

In Ucraina, un cambio di leadership nel settore della sicurezza ha attirato l’attenzione: Vasyl Malyuk ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di capo dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina (Sbu). Questa decisione rappresenta un elemento di novità nel panorama istituzionale del paese, suscitando interesse sia a livello nazionale che internazionale, e può influenzare gli sviluppi futuri della sicurezza ucraina.

Scossone ai vertici della Sicurezza ucraina: Vasyl Malyuk ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capo dei Servizi di Sicurezza dell'Ucraina (Sbu). La notizia, diffusa dallo stesso interessato attraverso il canale Telegram ufficiale della Sbu e ripresa da diversi media nazionali, tra cui Rbc Ukraina, segna un passaggio delicato per l'apparato di intelligence di Kiev. La comunicazione delle dimissioni è arrivata in forma diretta e istituzionale, senza conferenze stampa o apparizioni pubbliche, ma tramite un messaggio formale diffuso online.

Non passa la linea Salvini. Gli aiuti all'Ucraina restano "militari" - Nel titolo del decreto che rinnova gli aiuti al paese invaso resta l'esplicitazione delle forniture di materiale bellico.

Un altro colpo grosso dell'Ucraina: attacchi alla Russia su due mari - Scopri come l'Ucraina ha colpito la "flotta ombra" russa in un'azione che ha lasciato tutti a bocca aperta!

Colpo di scena in Premier League. Ruben Amorim verso l'esonero dal #MUFC x.com

Colpo di scena: il cassiere non rientrerà al lavoro - Cosa è cambiato dopo la decisione del tribunale - facebook.com facebook

