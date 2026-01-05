Colpisce la moglie al collo con le forbici | chi è la guardia giurata fermata

Pasquale Raccioppoli, 51 anni, residente nel Bresciano e originario di Volla, nel Napoletano, è stato fermato dopo aver colpito la moglie al collo con delle forbici. La vicenda, ancora in fase di accertamento, ha suscitato attenzione per le circostanze dell’episodio. Raccioppoli, guardia giurata, si trova ora al centro delle indagini per chiarire i motivi e le dinamiche dell’accaduto.

Pasquale Raccioppoli ha 51 anni, è originario di Volla, nel Napoletano, e da tempo vive nel Bresciano. Ora è in carcere con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito la moglie con un paio di forbici all'interno della loro abitazione di Capriolo. Una vicenda di violenza che si consuma tra le.

