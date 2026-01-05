Colloqui registrati niente giornali e censura sulla posta | la nuova vita blindata di James Burgio

Da agrigentonotizie.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

James Burgio, 33 anni, genero del boss Antonio Massimino, è stato sottoposto a nuove restrizioni carcerarie. Dopo l’adozione del regime del 41 bis da parte del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il tribunale ha deciso di limitare ulteriormente i contatti, garantendo una maggiore sorveglianza attraverso colloqui registrati e censura sulla posta. Questa misura mira a rafforzare il controllo e prevenire eventuali comunicazioni illecite.

La “scure” dello Stato si abbatte su James Burgio, 33 anni, genero del boss Antonio Massimino. Dopo la firma del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha disposto per lui il regime del “41 bis”, il tribunale ha deciso di imporre ulteriori restrizioni per impedirgli qualsiasi contatto con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

colloqui registrati niente giornali e censura sulla posta la nuova vita blindata di james burgio

© Agrigentonotizie.it - Colloqui registrati, niente giornali e censura sulla posta: la nuova vita blindata di James Burgio

Leggi anche: Vita blindata, niente Cremlino e ritorno all'oculistica: l'esilio dorato di Assad a Mosca

Leggi anche: KJ Apa è James Stewart nel trailer del film sulla vita della star de La vita è meravigliosa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Colloqui registrati, niente giornali e censura sulla posta: la nuova vita blindata di James Burgio.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.