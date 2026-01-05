Colloqui registrati niente giornali e censura sulla posta | la nuova vita blindata di James Burgio

James Burgio, 33 anni, genero del boss Antonio Massimino, è stato sottoposto a nuove restrizioni carcerarie. Dopo l’adozione del regime del 41 bis da parte del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il tribunale ha deciso di limitare ulteriormente i contatti, garantendo una maggiore sorveglianza attraverso colloqui registrati e censura sulla posta. Questa misura mira a rafforzare il controllo e prevenire eventuali comunicazioni illecite.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.