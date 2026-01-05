La United Cup 2026 di tennis prenderà il via a Perth, in Australia, con la partecipazione dell’Italia. L’incontro è previsto per martedì 6 gennaio a partire dalle ore 3. Di seguito, orari, programmazione, modalità di visione in tv e streaming, per seguire al meglio le prestazioni della nazionale italiana.

Nella United Cup 2026 di tennis l’Italia sarà impegnata a Perth, in Australia, domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 3.00 italiane, quando alla RAC Arena, nell’ultimo tie valido per il Girone C, la compagine azzurra cercherà la qualificazione ai quarti come miglior seconda della città contro la Francia. Il match di singolare maschile tra l’ azzurro Flavio Cobolli ed il transalpino Arthur Rinderknech aprirà il programma del tie tra Italia e Francia: sarà il quarto incrocio in carriera tra i due, con il francese in vantaggio per 2-1 nei tre precedenti, giocati comunque tra 2023 e 2024. La diretta tv di Cobolli-Rinderknech, per il tie Italia-Francia della United Cup 2026 di tennis, sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX e Tennis TV, infine la Diretta Live testuale del tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

United Cup, infinito Wawrinka. Fritz, allarme ginocchio: Se non guarisce entro due mesi, mi fermo; Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; Tennis, nuovo anno al via con la United Cup. E per l’Italia ci sono subito Cobolli e Paolini; Quando si gioca Italia-Francia, United Cup 2026: orari, programma, streaming.

Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Nella United Cup 2026 di tennis l'Italia sarà impegnata a Perth, in Australia, domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 3. oasport.it