Clotilde Sabatino | Ho vinto la paura del ghiaccio per Tempi Supplementari Giuseppe Zeno? Molto bravo

Da dilei.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Clotilde Sabatino, protagonista di Tempi Supplementari, in onda su Rai 1 il 7 gennaio, affronta con successo la sfida del ghiaccio. Accanto a Giuseppe Zeno e Alvise Marascalchi, interpreta un ruolo importante nel film tv che racconta storie di resilienza e determinazione. La pellicola offre uno sguardo autentico su tematiche profonde, confermando la qualità della produzione e il talento degli attori coinvolti.

Clotilde Sabatino è la protagonista, insieme a Giuseppe Zeno e Alvise Marascalchi, di Tempi Supplementari, il film tv in onda su Rai 1 in prima serata il 7 gennaio. Prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Ago Panini, Tempi Supplementari racconta la storia di Sandro, ex allenatore di hockey caduto in disgrazia a cui viene offerta una seconda possibilità: guidare una squadra giovanile composta da ragazzi provenienti da contesti difficili. Proprio sul ghiaccio ritrova la figlia Thea, che non vede da anni e che si allena sotto la guida dell’affascinante Julia, ex pattinatrice con cui scoprirà di avere molto in comune. 🔗 Leggi su Dilei.it

clotilde sabatino ho vinto la paura del ghiaccio per tempi supplementari giuseppe zeno molto bravo

© Dilei.it - Clotilde Sabatino: “Ho vinto la paura del ghiaccio per Tempi Supplementari. Giuseppe Zeno? Molto bravo”

Leggi anche: Clotilde Sabatino: “Ho vinto la paura del ghiaccio per Tempi Supplementari. Giuseppe Zeno? Meraviglioso”

Leggi anche: Hockey ghiaccio: l’Italia si riscatta all’European Cup of Nations. Gran Bretagna battuta ai supplementari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Rai 1, ospiti “Da noi… a ruota libera”: Orietta Berti, Maurizio Casagrande, Barbara Alberti, Barbara Foria, Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino; Purché finisca bene torna stasera in tv con la camionista Chiara Francini: tutto su La voce di Cupido; Clotilde Sabatino, chi è il misterioso marito Raffaele/ Vita sentimentale alla larga da occhi indiscreti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.