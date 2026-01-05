Clotilde Sabatino | Ho vinto la paura del ghiaccio per Tempi Supplementari Giuseppe Zeno? Meraviglioso

Clotilde Sabatino, protagonista di Tempi Supplementari, è tra i principali interpreti del film tv in onda su Rai 1 il 7 gennaio, accanto a Giuseppe Zeno e Alvise Marascalchi. La sua partecipazione contribuisce a rendere l’opera una narrazione coinvolgente e delicata, incentrata su temi di sfida personale e resilienza. La serata rappresenta un’occasione per scoprire un progetto che unisce interpretazioni autentiche e una storia avvincente.

Clotilde Sabatino è la protagonista, insieme a Giuseppe Zeno e Alvise Marascalchi, di Tempi Supplementari, il film tv in onda su Rai 1 in prima serata il 7 gennaio. Prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Ago Panini, Tempi Supplementari racconta la storia di Sandro, ex allenatore di hockey caduto in disgrazia a cui viene offerta una seconda possibilità: guidare una squadra giovanile composta da ragazzi provenienti da contesti difficili. Proprio sul ghiaccio ritrova la figlia Thea, che non vede da anni e che si allena sotto la guida dell’affascinante Julia, ex pattinatrice con cui scoprirà di avere molto in comune. 🔗 Leggi su Dilei.it

