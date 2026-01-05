Clotilde Sabatino | Ho vinto la paura del ghiaccio per Tempi Supplementari Giuseppe Zeno? Meraviglioso

Clotilde Sabatino, protagonista di Tempi Supplementari, è tra i principali interpreti del film tv in onda su Rai 1 il 7 gennaio, accanto a Giuseppe Zeno e Alvise Marascalchi. La sua partecipazione contribuisce a rendere l’opera una narrazione coinvolgente e delicata, incentrata su temi di sfida personale e resilienza. La serata rappresenta un’occasione per scoprire un progetto che unisce interpretazioni autentiche e una storia avvincente.

Clotilde Sabatino è la protagonista, insieme a Giuseppe Zeno e Alvise Marascalchi, di Tempi Supplementari, il film tv in onda su Rai 1 in prima serata il 7 gennaio. Prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Ago Panini, Tempi Supplementari racconta la storia di Sandro, ex allenatore di hockey caduto in disgrazia a cui viene offerta una seconda possibilità: guidare una squadra giovanile composta da ragazzi provenienti da contesti difficili. Proprio sul ghiaccio ritrova la figlia Thea, che non vede da anni e che si allena sotto la guida dell’affascinante Julia, ex pattinatrice con cui scoprirà di avere molto in comune. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Clotilde Sabatino: “Ho vinto la paura del ghiaccio per Tempi Supplementari. Giuseppe Zeno? Meraviglioso” Leggi anche: Hockey ghiaccio: l’Italia si riscatta all’European Cup of Nations. Gran Bretagna battuta ai supplementari Leggi anche: Anna Valle, Massimiliano Gallo, Giuseppe Zeno, Muccino: tanti artisti al Marrucino per la nuova stagione di prosa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rai 1, ospiti “Da noi… a ruota libera”: Orietta Berti, Maurizio Casagrande, Barbara Alberti, Barbara Foria, Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino; Purché finisca bene torna stasera in tv con la camionista Chiara Francini: tutto su La voce di Cupido; Clotilde Sabatino, chi è il misterioso marito Raffaele/ Vita sentimentale alla larga da occhi indiscreti. A "Da Noi ...a ruota libera" tra gli ospiti Orietta Berti, Maurizio Casagrande, Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino, Barbara Alberti, Barbara Foria, Fra' Emiliano Antenucci x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.