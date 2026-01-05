Clima freddo ma asciutto | minime stabilmente sotto lo 0

Un’ampia area depressionaria, sostenuta da correnti artiche, sta influenzando i settori nord europei e si sposta progressivamente verso il bacino del Mediterraneo. Il clima rimane caratterizzato da temperature minime costantemente sotto zero e condizioni asciutte, con condizioni meteorologiche stabili e fredde. Questo quadro meteorologico evidenzia un trend di stabilità termica e di scarsità di precipitazioni nelle zone interessate.

La vasta area depressionaria, alimentata da correnti artiche, che da giorni agisce sui settori nord europei tende a muovere ulteriori passi verso il bacino del Mediterraneo. La sua influenza sulla nostra regione sembrerebbe essere limitata al profilo termico, con freddo in accentuazione, soprattutto in quota. Tuttavia permane ancora qualche incertezza sull'esatta direzione della saccatura ad essa collegata, generando qualche dubbio sulla possibilità o meno di fenomenologia associata, seppur a carattere isolato, sui settori più meridionali della Lombardia, nella giornata di martedì 6. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.

