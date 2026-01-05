Cleared Hot è l’anticipazione del nuovo titolo che succederà alla storica serie Strike, iniziata con Desert Strike: Return to the Gulf e proseguita fino a Nuclear Strike. Dopo anni di successi, il nuovo capitolo promette di riprendere le radici della saga, offrendo un’esperienza di gioco fedele alla tradizione ma con innovazioni che ne consolidano il ritorno. Restate aggiornati per scoprire tutte le novità.

C’era una volta la serie Strike, nata con Desert Strike: Return to the Gulf e portata avanti fino a Nuclear Strike. Uno shoot ‘em up adrenalinico e quasi tattico, atipico per l’epoca ma potente, convincente. Queste opere di Mike Posehn, John Patrick Manley e Tony Barnes rilasciate tra 1991 e 1997 su innumerevoli sistemi hanno visto il passaggio dal 2D isometrico al 3D, conquistando nel mentre tantissimi giocatori e dando vita anche a uno “spin-off” iconico: Future Cop: LAPD. Per migliaia di giocatori si tratta di titoli sensazionali, simbolo di una nostalgia incessante. Per fortuna, c’è anche chi ha voluto capitalizzare su di essa con un nuovo progetto, un labour of love a tutti gli effetti: Cleared Hot. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Cleared Hot, l’anteprima dell’erede di Desert Strike

