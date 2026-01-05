Classifica film al botteghino 29 dicembre – 4 gennaio

Ecco la classifica dei film al box office in Italia dal 29 dicembre al 4 gennaio. Questa sintesi presenta i titoli più visti nelle sale italiane durante la settimana, offrendo uno sguardo aggiornato sulle preferenze del pubblico e sulle tendenze cinematografiche in questo periodo.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 29 dicembre al 4 gennaio. 1 Buen Camino. Regia: Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari Commedia, Italia 2025, 90 min. 2 Avatar – Fuoco e Cenere. Regia: James Cameron Cast: Jack Champion, Jake McLean, Duane Evans Jr., Filip Geljo Azione, Avventura, Drammatico, Stati Uniti 2025, 195 min. 3 Norimberga. Regia: James Vanderbilt Cast: Roderick Hill, Michael Sheldon, Wayne Brett, Carl Achleitner Drammatico, Storico, Thriller, Stati Uniti 2025, 148 min. 4 Spongebob – Un'avventura da Pirati.

Checco Zalone, nuovo record con Buen Camino: in 4 giorni è il film più visto del 2025. Quanto ha guadagnato - Buen Camino continua a riscontrare un grandissimo successo al botteghino e Checco Zalone firma l'ennesimo record in quattro giorni. msn.com

La classifica dei film più visti del weekend torna su Radio Studio 90 Italia, ecco i titoli che hanno incassato di più dal 25 al 28 dicembre. On air dalle 13:00 alle 14:00 di giovedì con @robirvl Non perdete l’appuntamento per scoprire quali titoli stanno dominand - facebook.com facebook

