Clamoroso Manchester United | cacciato Amorim dopo l’attacco al club Sono qui per fare il manager non l’allenatore Sia chiaro

Il Manchester United ha annunciato l'esonero di Rúben Amorim, dopo le recenti dichiarazioni critiche nei confronti del club. L'ex allenatore ha affermato di voler essere considerato un manager, non semplicemente un allenatore, suscitando reazioni negative. Questa decisione si inserisce nel contesto di una serie di cambiamenti ai vertici tecnici del club, che continuano a cercare una stabilità dopo risultati deludenti negli ultimi anni.

Ancora un esonero in casa Manchester United, ancora una volta l'allenatore paga i risultati disastrosi degli ultimi anni. Questa volta è il turno di Ruben Amorim, allenatore portoghese esonerato dal club inglese dopo il pareggio in casa del Leeds per 1-1. Alla base della decisione ci sono sicuramente i risultati negativi degli ultimi mesi, ma soprattutto il duro sfogo del tecnico nella giornata di domenica, dopo la partita sul campo del Leeds. "Io sono venuto qui per fare il manager del Manchester United, non semplicemente l'allenatore – aveva dichiarato ai giornalisti a Elland Road -. Voglio che questo punto sia chiaro, e che si sappia che sarà così per i prossimi 18 mesi o fino a quando la dirigenza non deciderà di cambiare ".

