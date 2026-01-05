Clair Obscur: Expedition 33, il nuovo gioco del team, si distingue per un approccio innovativo e originale, senza seguire le preferenze dei fan. Dopo il successo del 2025, il titolo ha ottenuto riconoscimenti e premi, consolidando la sua posizione nel panorama videoludico. Questo progetto riflette l’impegno del team nel proporre esperienze uniche e autentiche, mantenendo un forte focus sulla qualità e sull’originalità.

Clair Obscur: Expedition 33 è stato uno dei maggiori successi a sorpresa del 2025, capace di conquistare pubblico e critica e di raccogliere numerosi premi. Proprio per questo, l’attenzione sul futuro di Sandfall Interactive è altissima. Il team, però, ha chiarito fin da subito un punto chiave: il prossimo progetto non verrà sviluppato per assecondare i desideri dei fan. La direzione creativa continuerà a basarsi su ciò che lo studio ritiene autentico e interessante. In un’intervista rilasciata a Edge (grazie a GamesRadar ), François Meurisse, chief operating officer e production director di Sandfall Interactive, ha ammesso che una certa pressione legata al successo è inevitabile, ma ha precisato che non sarà un fattore determinante. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33, il nuovo gioco del team non sarà creato assecondando i desideri dei fan

Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33 è ad ora il terzo gioco con più GOTY vinti

Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco dell’anno per Time Magazine, ecco la top ten

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il prossimo gioco del team di Clair Obscur: Expedition 33 non sarà creato ascoltando i desideri dei fan; Un giocatore ha impiegato 8 ore per battere il nuovo boss di Clair Obscur Expedition 33; In quanti hanno davvero finito Clair Obscur Expedition 33?; Gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 hanno “idee fantastiche” per il loro prossimo gioco.

Il prossimo gioco del team di Clair Obscur: Expedition 33 non sarà creato ascoltando i desideri dei fan - Gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 stanno ragionando sul loro prossimo gioco e hanno svelato che si faranno guidare dall'istinto e dal proprio gusto, non da ciò che i fan vogliono. msn.com