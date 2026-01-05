Ciudad de la Paz è ufficialmente la nuova capitale della Guinea Equatoriale

Il 3 gennaio, la Guinea Equatoriale ha ufficialmente trasferito la sua capitale a Ciudad de la Paz, come stabilito da un decreto presidenziale. Questa decisione segna un cambiamento importante nella struttura amministrativa del paese, rappresentando un nuovo capitolo per la nazione. La nuova capitale mira a favorire lo sviluppo e la crescita economica, consolidando la posizione strategica e politica della Guinea Equatoriale nella regione.

Con un decreto presidenziale pubblicato sabato 3 gennaio, la Guinea Equatoriale ha ufficialmente trasferito la sua capitale. Da Malabo, dunque, si passerà a Ciudad de la Paz, nella provincia orientale di Djibloho, nel cuore della foresta equatoriale. A lanciare il progetto, nel 2008, dal presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, al potere da quarantasette anni. “Ciudad de la Paz, nella provincia di Djibloho, è dichiarata capitale della Repubblica della Guinea Equatoriale”, si legge nella nota ufficiale. Per la sua effettiva attuazione, i servizi della presidenza, i poteri statali, gli organi costituzionali, le agenzie governative e le imprese pubbliche dovranno adottare, entro un anno, tutte le misure e gli accordi necessari per il loro trasferimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ciudad de la Paz è ufficialmente la nuova capitale della Guinea Equatoriale Leggi anche: Condotte 1880 costruisce il futuro della Guinea Equatoriale Leggi anche: Valter Mainetti: Condotte 1880 costruisce il futuro della Guinea Equatoriale? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Guinea Equatoriale ha ufficialmente trasferito la propria capitale da Malabo a Ciudad de la Paz, una città costruita da zero dagli anni Dieci del Duemila nella provincia continentale di Djibloho. La decisione è motivata da ragioni strategiche, poiché Malabo s x.com È ufficialmente iniziata la Super Settimana di Natale! Dal 9 al 15 dicembre 2025 ti aspettano offerte specialissime per riempire la tua tavola, la tua casa e il tuo cuore di autentico spirito natalizio. Perché da Rossotono il Natale si balla, si canta e si festegg - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.