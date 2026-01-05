Ciudad de la Paz è ufficialmente la nuova capitale della Guinea Equatoriale

Il 3 gennaio, la Guinea Equatoriale ha ufficialmente trasferito la sua capitale a Ciudad de la Paz, come stabilito da un decreto presidenziale. Questa decisione segna un cambiamento importante nella struttura amministrativa del paese, rappresentando un nuovo capitolo per la nazione. La nuova capitale mira a favorire lo sviluppo e la crescita economica, consolidando la posizione strategica e politica della Guinea Equatoriale nella regione.

Con un decreto presidenziale pubblicato sabato 3 gennaio, la Guinea Equatoriale ha ufficialmente trasferito la sua capitale. Da Malabo, dunque, si passerà a Ciudad de la Paz, nella provincia orientale di Djibloho, nel cuore della foresta equatoriale. A lanciare il progetto, nel 2008, dal presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, al potere da quarantasette anni. “Ciudad de la Paz, nella provincia di Djibloho, è dichiarata capitale della Repubblica della Guinea Equatoriale”, si legge nella nota ufficiale. Per la sua effettiva attuazione, i servizi della presidenza, i poteri statali, gli organi costituzionali, le agenzie governative e le imprese pubbliche dovranno adottare, entro un anno, tutte le misure e gli accordi necessari per il loro trasferimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

