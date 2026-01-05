Cineteatro Odeon | sta arrivando la Befana dell' Avis

Il 6 gennaio, al cineteatro Odeon, torna la tradizionale Befana dell'Avis. Un evento che unisce spirito di solidarietà e comunità, con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione di sangue. L’iniziativa desidera augurare un 2026 all’insegna di salute e generosità, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un gesto di solidarietà che fa bene a tutti.

Martedì 6 gennaio torna la Befana dell'Avis al cineteatro Odeon."Vorremmo che il 2026 fosse ricco di salute e di donazioni". Myriam Calipari, presidente dell’Avis Comunale di Reggio Calabria OdV, rivolge questo augurio alla Città e invita la famiglia Avis a riunirsi in occasione del consueto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

