Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il collega sudcoreano Lee Jae Myung a collaborare per adottare decisioni strategiche appropriate in un contesto internazionale sempre più complesso e turbolento. La dichiarazione sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo tra i due paesi per affrontare le sfide globali presenti. La richiesta riflette l’impegno di Pechino nel promuovere una cooperazione stabile e responsabile a livello regionale e internazionale.

Pechino, 5 gen. (AdnkronosAfp) - il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il suo omologo sudcoreano Lee Jae Myung a unirsi a Pechino nel compiere "le giuste scelte strategiche" in un mondo che "sta diventando sempre più complesso e turbolento", hanno riferito i media statali. Lee è il primo leader sudcoreano a visitare la capitale cinese in sei anni e il suo incontro con Xi è avvenuto il giorno dopo che la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone e dopo il raid degli Stati Uniti in Venezuela, che ha deposto il presidente venezuelano Nicolas Maduro: un attacco condannato da Pechino e Pyongyang. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina: Xi, 'mondo turbolento, Seul faccia scelte giuste'

Leggi anche: Iniziato vertice Usa-Cina. Trump: «Può darsi che firmeremo un accordo». Xi: non semprei nostri Paesi la vedono allo stesso modoIl giorno del faccia a faccia: dazi e tecnologie ?

Leggi anche: Concluso dopo circa 2 ore l'incontro Usa-Cina Trump: «Forse firmeremo un accordo»Xi: non sempre i nostri Paesi la vedono allo stesso modo | Il giorno del faccia a faccia ?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Xi Jinping e il 2026 cinese: piano per innovazione e riunificazione.

Cina: Xi, 'mondo turbolento, Seul faccia scelte giuste' - il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il suo omologo sudcoreano Lee Jae Myung a unirsi a Pechino nel compiere ... iltempo.it

Xi Jinping e il 2026 cinese: piano per innovazione e riunificazione - Crescita, tech e riunificazione: la nuova era cinese spiegata ... ilmetropolitano.it