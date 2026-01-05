Cina | Xi ' mondo turbolento Seul faccia scelte giuste'
Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il collega sudcoreano Lee Jae Myung a collaborare per adottare decisioni strategiche appropriate in un contesto internazionale sempre più complesso e turbolento. La dichiarazione sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo tra i due paesi per affrontare le sfide globali presenti. La richiesta riflette l’impegno di Pechino nel promuovere una cooperazione stabile e responsabile a livello regionale e internazionale.
Pechino, 5 gen. (AdnkronosAfp) - il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il suo omologo sudcoreano Lee Jae Myung a unirsi a Pechino nel compiere "le giuste scelte strategiche" in un mondo che "sta diventando sempre più complesso e turbolento", hanno riferito i media statali. Lee è il primo leader sudcoreano a visitare la capitale cinese in sei anni e il suo incontro con Xi è avvenuto il giorno dopo che la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone e dopo il raid degli Stati Uniti in Venezuela, che ha deposto il presidente venezuelano Nicolas Maduro: un attacco condannato da Pechino e Pyongyang. 🔗 Leggi su Iltempo.it
