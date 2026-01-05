Ciclismo una proposta di legge per la sicurezza stradale
Una proposta di legge presentata dall’onorevole Roberto Pella mira a migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane. Dopo un percorso condiviso, il disegno di legge depositato lo scorso luglio intende affrontare il problema degli incidenti, che nel passato anno hanno coinvolto circa 16.000 ciclisti, provocando quasi 200 decessi. La normativa si propone di promuovere comportamenti più sicuri e di rafforzare le misure di tutela per i ciclisti.
Una legge per la sicurezza dei ciclisti, proposta dall' onorevole Roberto Pella in qualità di primo firmatario, è il frutto di un percorso condiviso che ha portato, nello scorso luglio, a depositare un disegno di legge che mira a contrastare i dati che parlano di circa 16mila incidenti e quasi 200 morti nell'ultimo anno che hanno coinvolto i ciclisti sulle strade italiane. Il deputato Roberto Pella, inoltre, ha proposto la modifica all'articolo 9 del Codice della Strada, concernente la semplificazione organizzativa delle corse, che è stata approvata all'unanimità in Parlamento a maggio 2025, così come la sopraccitata proposta di legge (n.
