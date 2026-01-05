cicatrici sul viso di kate middleton fanno parlare sul web

Durante l’ultima apparizione pubblica di Kate Middleton in occasione del Natale, alcune cicatrici visibili sul suo volto hanno attirato l’attenzione sui social media. Questa osservazione ha dato origine a diverse speculazioni e teorie tra gli utenti online. È importante ricordare che, spesso, dettagli apparentemente fuori dal comune sono semplicemente caratteristiche naturali o segni di esperienze passate.

L’uscita di Kate Middleton con il resto della famiglia reale per la tradizionale apparizione del giorno di Natale ha scatenato una nuova teoria del complotto. Un video della principessa del Galles si è diffuso online, con gli utenti che sostengono che abbia una cicatrice visibile sul viso. Kate Middleton è in remissione dal cancro da quasi un anno. La principessa del Galles ha comunque deciso di non tornare precipitosamente alla sua normale routine reale. Durante il trattamento contro il cancro, Kate è stata tenuta lontana dall’attenzione pubblica e, con il passare del tempo, le teorie complottistiche sulla sua salute si sono diffuse online. 🔗 Leggi su Newsner.it

