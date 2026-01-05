Ciaramiello del M5S di Portici sostiene il modello Napoli e l’unità del Campo Progressista. Le recenti dichiarazioni di diverse forze politiche e del Sindaco dimissionario riflettono il vivace dibattito politico in città, evidenziando l’importanza di un percorso condiviso per il futuro di Portici. Questa posizione sottolinea l’impegno a favorire un dialogo costruttivo tra le diverse anime politiche locali.

“Le recenti dichiarazioni da parte di più forze politiche e del Sindaco dimissionario su Portici, confermano il grande fermento politico in città. La nostra rotta resta coerente. Il Movimento 5 Stelle di Portici è impegnato nella costruzione di un Campo Progressista unito, aperto, senza veti e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Caramiello (M5S): sì al modello Napoli per Portici

Leggi anche: Portici, Fernando Farroni federatore del Campo Progressista: “Costruiamo insieme il futuro”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ciaramiello (M5S) Portici: "Sì al modello Napoli e all'unità del Campo Progressista" - “Le recenti dichiarazioni da parte di più forze politiche e del Sindaco dimissionario su Portici, confermano il grande fermento politico in città. napolitoday.it