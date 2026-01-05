CIAR – Benjamin Boulenc punta al vertice con la Yaris Rally2

Benjamin Boulenc, con la sua Yaris Rally2, si prepara a competere ai massimi livelli. Dopo aver conquistato vittorie in Francia e in Italia, incluso il successo nel monomarca Toyota, il pilota francese punta a consolidare la propria posizione nel rally internazionale. Questo passaggio rappresenta un’importante evoluzione nella sua carriera, segnando un passo avanti verso obiettivi di maggiore prestigio e competizione.

Dopo i successi in Francia e in Italia, con il trionfo lo scorso anno nel monomarca Toyota sulle strade tricolore, arriva il salto di qualità. Nel 2026 il transalpino sarà al via del Tricolore assoluto nella classe regina. La stagione 2026 segnerà un nuovo e significativo passaggio nella carriera di Benjamin Boulenc, pronto ad affrontare . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

