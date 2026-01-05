Ci sono detenuti psichiatrici socialmente pericolosi a piede libero

A seguito dell’omicidio della dottoressa Barbara Capovani a Pisa nel 2023, in Toscana è emerso il problema della gestione dei detenuti psichiatrici socialmente pericolosi che si trovano a piede libero. La vicenda ha evidenziato le difficoltà nel monitorare e assicurare la sicurezza pubblica riguardo a individui con gravi disturbi mentali che commettono reati. Un tema complesso, che richiede attenzione e risposte adeguate.

Con l'uccisione della psichiatra Barbara Capovani fuori dell'ospedale Santa Chiara di Pisa da parte di Gianluca Paul Seung nell'aprile 2023, in Toscana venne a galla il problema della gestione dei malati psichiatrici che commettono reati ritenuti pericolosi. Come spiegò Emi Bondi, presidente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Ci sono detenuti psichiatrici socialmente pericolosi a piede libero Leggi anche: "Soggetti socialmente pericolosi": chi sono gli anarchici insurrezionalisti arrestati a Catania Leggi anche: La Gdf sequestra beni per 106 milioni a quattro imprenditori "socialmente pericolosi" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incendio nel carcere di Udine, in ospedale due detenuti e sette agenti - Sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dalle fiamme appiccate la notte di Capodanno da un recluso con problemi psichiatrici. rainews.it

Gianna e Francesco, detenuti con disagio psichico dalle celle di Sollicciano al centro Madre Fernanda: «Il caldo, il gelo, l'umidità e i topi. Non si poteva vivere così» - Due ex detenuti del carcere fiorentino, lei 56 anni, lui 57, entrambi con una disabilità psichica che arriva quasi al 100%, sono stati accolti nella struttura residenziale psichiatrica gestita dal Con ... corrierefiorentino.corriere.it

Per i detenuti con disagi psichici mancano le strutture adeguate - Nate dieci anni fa per sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari, le Rems rischiano di trasformarsi in ciò che avrebbero dovuto cancellare, cioè in veri e propri “manicomi” dove chi entra non ... avvenire.it

Un carcere federale in cui sono stati detenuti diversi volti noti - facebook.com facebook

A Milano 250 detenuti del carcere di San Vittore sono stati trasferiti per un blackout x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.