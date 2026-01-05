Chivu afono ai microfoni parla Kolarov | Siamo primi e vogliamo rimanerci

L'Inter torna in testa alla Serie A dopo aver battuto 3-1 il Bologna. Con Chivu assente a causa dell'afonia, a parlare ai microfoni è stato Kolarov, che ha sottolineato: “Siamo primi e vogliamo rimanerci”. I nerazzurri confermano il loro buon momento e continuano a mantenere il ritmo in campionato, consolidando la posizione in classifica senza lasciare spazio a incertezze.

È un’Inter che non ha alcuna intenzione di rallentare. I nerazzurri superano per 3-1 il Bologna, avversario diventato scomodo negli ultimi confronti, e si riprendono la vetta della Serie A. Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, a parlare è Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, assente per problemi di voce. Chivu nel primo tempo parlava di squadra fragile, poi però la risposta è stata forte. È andata così? “Devo mantenere un buon livello di comunicazione perché Cristian si esprime sempre in modo molto chiaro. Anche lui ha capito che a Riad avevamo sfruttato poco le occasioni create, ma oggi la squadra ha giocato bene fin dal primo minuto”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

