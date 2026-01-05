Chiodi e fumogeni Paura in autostrada l’assalto e il caos | polizia e soccorsi

Nelle prime ore del mattino, un episodio di disordine ha interessato un tratto autostradale, generando preoccupazione tra gli automobilisti. Chiodi e fumogeni sono stati utilizzati durante un assalto, causando blocchi e situazioni di emergenza. Polizia e soccorsi sono intervenuti prontamente per gestire l’evento e garantire la sicurezza. Analizziamo i dettagli di quanto accaduto e le misure adottate.

Le prime luci dell'alba hanno trovato l' autostrada già segnata da una situazione anomala e allarmante. Poco dopo le 6:30, lungo una delle principali arterie dell'Adriatico, il traffico si è improvvisamente fermato, avvolto da una coltre di fumo e da un caos che ha colto di sorpresa chi stava viaggiando verso nord. Gli automobilisti si sono ritrovati bloccati, senza una spiegazione immediata, mentre sul manto stradale comparivano i primi segni evidenti di un evento fuori dall'ordinario. Nel giro di pochi minuti sono scattati i soccorsi.

