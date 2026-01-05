Chieti assalto a un portavalori sull’autostrada A14

Nella mattinata del 5 gennaio, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto tra Ortona e Pescara sud, è stato registrato un assalto a un portavalori. L’incidente si è verificato in direzione Pescara, coinvolgendo le forze dell’ordine e causando disagi alla viabilità. La vicenda sta trovando sviluppo nelle indagini in corso.

Assalto a un portavalori nella mattina di oggi 5 gennaio sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, tra Ortona (Chieti) e Pescara sud in direzione Pescara. Sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Chiuso il tratto, mentre la polizia stradale lavora per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. All'interno del tratto chiuso, prima del quale si registra 1 km di coda sull'uscita obbligatoria, il traffico è bloccato. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Ortona e, dopo aver percorso la viabilità esterna, può rientrare in autostrada a Pescara Sud. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Chieti – Assalto a un portavalori lungo la A14, veicoli in fiamme - 30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. etrurianews.it

Assalto a un portavalori sulla A14: chiodi, fumogeni e auto in fiamme - 30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, in provincia di Chieti. msn.com

