Chiesetta dell’Addolarata boom di visitatori

La chiesetta dell’Addolorata a Cornate ha registrato un forte incremento di visitatori nell’ultimo anno. Il curatore, Fiorenzo Mandelli, celebra questo successo con l’arrivo della prima turista del 2026, Amalia, una bambina di 9 mesi proveniente dalla provincia di Verona con la famiglia. Un luogo che continua a richiamare interesse e a rappresentare un patrimonio di cultura e spiritualità per la comunità.

"Un luogo vivo, che parla alle persone". Si chiude un anno di successi per le visite alla chiesetta dell'Addolorata a Cornate, il curatore, Fiorenzo Mandelli, festeggia la prima turista del 2026: Amalia, una bambina di 9 mesi in arrivo dalla provincia di Verona con la famiglia. A intrattenerli lui, il cavaliere "cicerone" dell'Adda. Con mille suggestioni accompagna comitive e appassionati alla scoperta del territorio. Sono 30mila i curiosi che si avventurano da queste parti ogni anno. "Qui il pubblico può ammirare i tre Corni, sfondo della Vergine delle Rocce, reso immortale dal Maestro. Un paesaggio intatto dai primi del Cinquecento".

