Chiesetta dell’Addolarata boom di visitatori

Da ilgiorno.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiesetta dell’Addolorata a Cornate ha registrato un forte incremento di visitatori nell’ultimo anno. Il curatore, Fiorenzo Mandelli, celebra questo successo con l’arrivo della prima turista del 2026, Amalia, una bambina di 9 mesi proveniente dalla provincia di Verona con la famiglia. Un luogo che continua a richiamare interesse e a rappresentare un patrimonio di cultura e spiritualità per la comunità.

"Un luogo vivo, che parla alle persone". Si chiude un anno di successi per le visite alla chiesetta dell’Addolorata a Cornate, il curatore, Fiorenzo Mandelli, festeggia la prima turista del 2026: Amalia, una bambina di 9 mesi in arrivo dalla provincia di Verona con la famiglia. A intrattenerli lui, il cavaliere “cicerone“ dell’Adda. Con mille suggestioni accompagna comitive e appassionati alla scoperta del territorio. Sono 30mila i curiosi che si avventurano da queste parti ogni anno. "Qui il pubblico può ammirare i tre Corni, sfondo della Vergine delle Rocce, reso immortale dal Maestro. Un paesaggio intatto dai primi del Cinquecento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

chiesetta dell8217addolarata boom di visitatori

© Ilgiorno.it - Chiesetta dell’Addolarata, boom di visitatori

Leggi anche: Santa Maria Nova compie 500 anni. La chiesetta apre le porte ai visitatori

Leggi anche: Ecomondo Boom di visitatori dall’estero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.