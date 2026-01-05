Chiesa torna alla Juventus | dove giocherebbe con Spalletti

La Juventus valuta il ritorno di Christian Chiesa, attualmente in forza al Liverpool, dove trova poche occasioni di impiego. Con l’attenzione di Spalletti, la società analizza le possibili implicazioni di un suo eventuale ritorno in bianconero. La situazione apre nuovi scenari per il reparto offensivo, mentre l’attaccante riprende il suo percorso di recupero e sviluppo. Un’ipotesi che potrebbe ridisegnare le strategie del club per la stagione in corso.

La Juve riflette sul ritorno in bianconero dell’ex Fiorentina, che continua ad avere poco spazio al Liverpool A volte ritornano. La Juventus vaglia l’ipotesi di un Chiesa-bis, con il figlio d’arte sempre ai margini in quel di Liverpool con Slot in panchina. Federico Chiesa (Ansa) – Calciomercato.it Nonostante le assenze – tra cui quella di Salah impegnato in Coppa d’Africa – l’ex Fiorentina è entrato soltanto all’85’ nell’ultimo match pareggiato dai ‘Reds’ in casa del Fulham. Chiesa tra Premier League e Champions è partito solo una volta da titolare, collezionando meno di 300 minuti. Lo score recita 2 reti e un assist in campionato, troppo poco per chi sta cercando lentamente di tornare protagonista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

