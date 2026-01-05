Romano ha rivelato le intenzioni di Chiesa riguardo al suo futuro alla Juventus. Secondo le sue dichiarazioni, il giocatore manifesta una chiara volontà di continuare a contribuire alla squadra e di affrontare la prossima stagione con determinazione. Queste parole offrono un’ulteriore conferma dell’impegno di Chiesa nel progetto bianconero, evidenziando la sua volontà di rimanere e di lavorare per raggiungere nuovi obiettivi.

Chiesa Juve, Romano svela: «Questa è la volontà del giocatore. Ha voglia di.». Gli ultimi aggiornamenti sul fronte Federico. Il calciomercato invernale della Juventus si accende con un'indiscrezione che sta scuotendo l'ambiente bianconero: il possibile ritorno di Federico Chiesa. Dopo la separazione avvenuta nell'estate del 2024, il club ha avviato contatti formali con il Liverpool e l'entourage dell'esterno azzurro per sondare la fattibilità di un rientro a Torino già a gennaio. L'analisi di Fabrizio Romano. L'esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fornito dettagli cruciali su questa trattativa,sottolineando il gradimento reciproco tra il calciatore e la società.

