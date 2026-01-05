Chiesa Juve la pista resta viva | ma bisognerà aspettare fino al 18 gennaio per l’eventuale apertura del Liverpool Il motivo
La trattativa per l’acquisto di Chiesa da parte della Juventus rimane aperta, con un interesse che si mantiene attivo. Tuttavia, l’eventuale apertura del Liverpool per una cessione del giocatore è prevista non prima del 18 gennaio. Fino a quella data, le dinamiche di mercato e le decisioni dei club continueranno a influenzare il futuro dell’attaccante italiano.
Chiesa Juve, la pista resta viva: ma bisognerà aspettare fino al 18 gennaio per l’eventuale apertura del Liverpool. Le ultime sulla possibile trattativa. Il ritorno di Federico Chiesa alla Continassa rappresenta una delle tracce più calde e intriganti del mercato invernale della Juventus. Il ritorno dell’esterno italiano resta vivissimo nei pensieri della dirigenza bianconera, che vede in lui l’opportunità ideale per rinforzare un reparto offensivo apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Il fattore Liverpool e la Coppa d’Africa. Tuttavia, per una svolta concreta nella trattativa, bisognerà attendere almeno il 18 gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
